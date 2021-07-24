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Son dakika: 24 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ hafta sonu su kesintileri...

Hafta sonu İstanbul'da yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Temmuz Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak planlı elektrik kesintilerini vatandaşlarla paylaştı. 24 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika: 24 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ hafta sonu su kesintileri...

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 24 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 24 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

24 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.07.2021 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Karayolları Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.07.2021 06:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.07.2021 03:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.07.2021 07:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 24 TEMMUZ

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