        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 25 yaşındaki eski milli badmintoncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        25 yaşındaki eski milli badmintoncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        Samsun'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücünün eski milli badmintoncu olduğu ve yaklaşık 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:24
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücünün eski milli badmintoncu olduğu öğrenildi.

        PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI

        İHA'nın haberine göre kaza; Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Turan (25) idaresindeki motosiklet, park halinde bulunan çekici ve buna bağlı TIR'ın dorsesinin sol arka kısmına çarptı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

        Park halindeki çekicinin sürücüsü Nadir S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        ESKİ SPORCU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Hayatını kaybeden Umut Can Turan’ın eski milli badminton oyuncusu olduğu, yaklaşık 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı ve motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Samsun
