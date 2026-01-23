25 yaşındaki eski milli badmintoncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Samsun'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücünün eski milli badmintoncu olduğu ve yaklaşık 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı öğrenildi
PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI
İHA'nın haberine göre kaza; Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Turan (25) idaresindeki motosiklet, park halinde bulunan çekici ve buna bağlı TIR'ın dorsesinin sol arka kısmına çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Park halindeki çekicinin sürücüsü Nadir S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ESKİ SPORCU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Hayatını kaybeden Umut Can Turan’ın eski milli badminton oyuncusu olduğu, yaklaşık 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı ve motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.