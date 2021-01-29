29 Ocak korona tablosu yayında! Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üç yenilikçi aşı adayının faz çalışmalarına başlanması arifesinde olunduğunu bildirdi. 29 Ocak koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti.

29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1751 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Kovid-19'a karşı üç yenilikçi aşı adayının faz çalışmalarına başlanması arifesinde olunduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." uyarısında bulundu.

Türkiye'de Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programına göre, bugün 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı. Aşılama programı kapsamında, bugün randevularını alan 75 yaş üzerindeki vatandaşlara CoronaVac aşılarının ilk dozu yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinde yaşlıların psikolojilerinin güçlendirilmesi için huzurevi sakinlerine yönelik manevi destek programı hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayda bir düzenlenecek programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi dinletisi ve öğretici konulardan oluşan sohbetlere yer verileceği kaydedildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Kovid-19 vakasının kalmadığı bildirildi. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, yurt genelinde alınan tedbirlerin ilçedeki koronavirüs tablosuna da olumlu yansıdığını, hafta başından bu yana ilçede pozitif vaka olmadığını açıkladı.

Adıyaman'da ise 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kocaeli'de tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 189 kişiye idari para cezası uygulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek bir apartmanda kumar oynadıkları öne sürülen 10 kişiye para cezası verildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 101 milyon 700 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 191 bini, iyileşenlerin sayısı 73 milyon 526 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 194 bini, Hindistan'da 10 milyon 712 bini, Brezilya'da 9 milyon 11 bini ve Rusya'da 3 milyon 793 bini aştı.

Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü, gelecek 4 hafta içinde salgın nedeniyle ülkede 90 bin kişinin yaşamını yitirebileceğini bildirdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) salgın nedeniyle ertelenen maçların programında değişiklik yapılacağı duyuruldu.

ABD ekonomisi salgının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını gösterdi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in salgına karşı geliştirdikleri aşının, İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi.

Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Ulusal Mecliste salgının yol açtığı sorunların yönetimine ilişkin kurulan komisyonu feshetti.

Salgının ekonomideki olumsuz etkilerini en güçlü yaşayan ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında 527 bin 900 kişinin işinden olduğu ve işsizlik oranının yüzde 16,13'e yükseldiği bildirildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde atık sulardan alınan örneklerde Kovid-19'un bir türünün tespit edildiği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.

Son 5 yıldır dünyada en çok satan marka olma unvanını elinde bulunduran Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW),Kovid-19 krizinde bu unvanını Toyota'ya kaptırdı.

Avrupa'da İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Kovid-19 aşı savaşları başlarken, bu durumun salgına karşı ortak mücadeleyi etkilemesinden korkuluyor. Sorun, AstraZeneca'nın AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıklamasıyla başladı.

AB ile ilaç şirketi AstraZeneca arasındaki tedarik anlaşmazlığının ardından şirketin Kovid-19 aşısının üretim sürecinde yer alan Belçika'daki bir fabrikada denetim yapıldı.

Öte yandan, AB, Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sorunları aşmak için üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3’üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutacak.

AstraZeneca'nın ise Japonya’ya teslim edeceği Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planladığı bildirildi.

Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin karantinadan çıktığı açıklandı.

DSÖ yetkilileri, salgını hafife alan ve aşıya tereddütle yaklaşan Tanzanya yönetimine, kitlesel aşılama yapma çağrısında bulundu.

Uganda'da Kovid-19'a karşı üretilen ilacın klinik denemelerine başlandığını bildirildi.

Senegal'de Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz Kovid-19 aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu. Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği AstraZeneca aşılarının 1 Şubat'ta ülkede olacağını kaydeden Mkhize, yıl sonuna kadar sürü bağışıklığına ulaşabilmek için toplumun tüm kesimleriyle ortak çalışacaklarını söyledi.

Brezilya’nın eski çevre bakanları, ülkenin Amazon Bölgesi’nde tehlikeli boyutlara ulaşan salgınla başa çıkmak için Avrupalı liderlerden yardım istedi.

Hindistan'ın ilk etapta 500 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladığı Sri Lanka'da ilk aşılamalar başlayacak.

Tacikistan ise salgına karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatmayı planlıyor.

Kazakistan’da da Kovid-19'a karşı toplu aşılama süreci 1 Şubat'ta başlatılacak.

Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Rolando Enrique Domingo, AstraZeneca Kovid-19 aşısının acil kullanımının onaylandığını duyurdu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Kovid-19 aşısının dünya çapında adil ve etkin şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Afrika'da Kovid-19 ile mücadelede 400 milyon doz aşı satın alındığı bildirildi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, salgın sebebiyle "seyircisiz turnuva" dahil tüm opsiyonların değerlendirildiğini söyledi.

Kamboçya'daki bir mağarada yaşayan yarasaların, Kovid-19'a neden olan virüsle neredeyse aynı patojeni taşıdığı keşfedildi.

Mısır ve Kuveyt, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi yardım gönderdi.