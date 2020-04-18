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Son dakika! 30 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı başladı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle başladı.

Geçen hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının, bu hafta sonu da devam edeceğini duyurmuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alındığını belirtmişti.