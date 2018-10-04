Mardin kırsalında 4 milyon TL ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde Mardin Eyalet Sorumlusu Mehmet Sait Sürer güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Sürer, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı kategoride aranıyordu.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı Mehmet Sait Sürer etkisiz hale getirilmiștir. 06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 'Kırmızı Kategoride' yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ