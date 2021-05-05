Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 5 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları
5 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Murat Çeşme Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 11:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 09:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 09:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 10:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 11:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çavuşoğlu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 10:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşyaka Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.05.2021 23:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Büyükçavuşlu Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 11:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah,Topağacı Mah,Elmalıkent Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.05.2021 10:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 5 MAYIS 2021
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