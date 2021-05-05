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Son dakika: 5 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 5 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini araştırıyor. Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasakları su kesintisi duyurularına ilgiyi arttırdı. İstanbullular İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 5 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İşte 5 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika: 5 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ su kesintisi duyuruları

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 5 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

5 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Murat Çeşme Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 11:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 09:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 09:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 11:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Çavuşoğlu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.05.2021 23:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:05.05.2021 11:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah,Topağacı Mah,Elmalıkent Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.05.2021 10:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 5 MAYIS 2021

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