Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 5 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

5 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.05.2021 23:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 05.05.2021 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Topağacı Mah,Elmalıkent Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.05.2021 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 5 MAYIS 2021