6 parti cumhurbaşkanı profilini çizdi

Millet İttifakı'nı oluşturan 4 parti ile DEVA ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. 5. Toplantıda "yasama" başlığından devam edildi. Buna göre seçim barajı için yüzde 3 üzerinde uzlaşıya varıldı. Meclis komisyonlarının daha etkin rol oynaması noktasında da mutabakata varıldı.

Gensoru uygulamasının geri getirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre bakanlar veya Başbakan hakkında gensoru verilebilecek. Güvenoyu alamayan hükümet düşürülürken muhalefet Cumhurbaşkanına yeni hükümetin kuracak kişinin yanı sıra Başbakan'ın ismini verecek. Ve Cumhurbaşkanı o isme hükmet kurma görevini verecek. Başka bir isim görevlendirilemeyecek. Burada amaç, hükümetin düşürülerek yaşanabilecek olası krizlerin önüne geçmek.

GÖREV SÜRESİ 7 YIL

"Yasama" başlığı bitikten sonra "yürütme" başlığı görüşülmeye başlandı. Bu başlık altında Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri konuşuldu. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıl olacak. Cumhurbaşkanı olacak kişi sadece bir defa seçilebilecek ve görev süresi bitince aktif siyasete dönemeyecek.

6 Partinin vardığı mutabakata göre, Cumhurbaşkanı tarafsız ve temsili olacak. Herhangi bir partiye üye olmayacak.