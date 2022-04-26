80 milyon TL'lik vurgun iddiası! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... Muğla Bodrum'da, emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Yücel, birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kâr payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kârdan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı.

ÖDEME ALAMAYANLAR ŞİKÂYETÇİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre ilerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı. Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Yücel, babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G. ve Cahit G., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

2 MİLYON LİRALIK 3 DEVEYE DE EL KOYULDU

Öte yandan 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel'in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Şüphelinin, suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden Alev Yücel tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.