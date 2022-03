94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 0:00 / 0:00

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi.

Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı.

Jane Campion

En iyi film ödülünü alan CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu.

En İyi Film Ödülü: CODA

En İyi Yönetmen Ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Will Smith (King Richard)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Ariana Debose

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Troy Kotsur

En İyi Uluslararası Film Ödülü: Drive My Car

En İyi Belgesel Ödülü: Summer of Soul

En İyi Film Kurgusu: Dune

En İyi Özgün Senaryo Ödülü: Belfast

En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü: CODA

En İyi Film Müziği Ödülü: Dune

En İyi Görsel Efekt Ödülü: Dune

En İyi Sinematografi Ödülü: Dune

En İyi Kısa Film Ödülü: The Long Goodbye

En İyi Kısa Belgesel Film Ödülü: The Queen of Basketball

WILL SMITH, CHRIS ROCK'A TOKAT ATTI

Ödül törenine, ödüllerden çok sahnede yaşanan tokat sahnesi damga vurdu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığına komedyen Chris Rock'a tokat attı.

Ünlü komedyen Rock, Smith'in eşinin saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith oldukça sinirlendi. Şakalar üzerinde "Karımın ağzını adına alma" diyen Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine tokat attı.

Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapattı. Diğer yandan yaşananların kurgu olma ihtimali de konuşuluyor.