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HaberlerDünyaAvrupaAÇILDI... Son dakika: 97 gün sonra İngiltere tam kapanmadan çıktı
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97 gün sonra İngiltere açıldı!

İngiltere’nin başkenti Londra’da, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan işletmeler aylar sonra yeniden açıldı. Ülke genelinde alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle İngilizler derin bir nefes aldı. İngiltere'de 5 Ocak'tan itibaren ulusal karantinaya gidilmişti

AÇILDI... Son dakika: 97 gün sonra İngiltere tam kapanmadan çıktı
97 gün sonra İngiltere açıldı!
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İHA

Korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarının düştüğü İngiltere’nin başkenti Londra’da korona virüs salgını nedeniyle ulusal karantina kapsamında 5 Ocak’ta kapatılan işletmeler belirlenen önlemler altında yeniden açıldı.

AÇIK ALANDA HİZMET VERİLECEK

İHA'da yer alan habere göre İngiltere hükümetinin, normalleşme sürecinin 4 aşamalı yol haritasına göre, 97 gün sonra kuaförler, mağazalar, kütüphaneler açılırken restoran ve barlar açık alanlarda müşterilere hizmet verilebilecek.

KUAFÖRLERİN ÖNÜNDE KUYRUK OLDU

Ülkede yasakların kalkmasıyla, açık alanda tekrar hizmet vermeye başlayan işletmelere yapılan rezervasyonlarda yoğunluk yaşanırken, uzun zamandır kapalı olan kuaförlerin de önünde uzun kuyruklar oluştu.

SON CAN KAYBI 7 KİŞİ OLDU

İngiltere'de son 7 ayda Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede korona virüs salgınında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 87'ye yükseldi.

Bin 730 vakanın daha tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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