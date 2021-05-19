AB'den seyahat kararı! 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın iki AB kaynağına dayandırdığı haberinde, Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarını ‘tam olarak aşılanmış’ kişilere açma konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

İsmi verilmeyen kaynaklar, AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek ziyaretçilere yönelik seyahat kısıtlamasının esnetileceğini açıkladı.

AB ülkelerinin 27 büyükelçisi, 3 Mayıs'ta Avrupa Komisyonu'nun seyahat kriterlerinin gevşetme önerisini onaylanmıştı.

Mevcut kısıtlamalar altında, kişilerin aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın yalnızca Avustralya, İsrail ve Singapur dahil olmak üzere yedi ülkeden gelen insanların AB'ye tatile gelmesine izin veriliyor.