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Son dakika... ABD, Afganistan'dan çekilme tarihini öne çekti

ABD Başkanı Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için ilan ettiği tarihi öne çekerek, 31 Ağustos'ta çekilmenin tamamlanacağını duyurdu

Son dakika... ABD, Afganistan'dan çekilme tarihini öne çekti
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı. "Hız güvenliktir" ifadesini kullanan Biden'ın açıklamasına göre, ABD'nin yaklaşık 20 yıllık savaşı sona erdirmesine iki aydan az bir süre kaldı.

Biden, "Afganistan'a ulus inşa etmek için gitmedik" diyerek, "Afgan liderler bir araya gelmeli ve bir geleceğe doğru ilerlemeli" diye konuştu.

ABD'nin Afgan halkına verdiği desteğin devam edeceğini açıklayan Biden, Afganistan’da ABD ordusunda yardım eden tercümanlara seslenerek, “ABD'de sizin için bir ev var” dedi.

Taliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini de belirten Biden, ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece ilişkin ise "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük." ifadesini kullandı.

TALİBAN KONTROLÜ ELE GEÇİRİYOR

Pentagon sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'daki düzinelerce ilçe merkezini ele geçirdiğini söyleyerek, "Onlarca ilçe merkezini aldılar, bu doğru. İl merkezlerini de tehdit etmek istediklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere, 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

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