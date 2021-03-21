ABD'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik açıklamada bulundu. Biden kararı 'cesaret kırıcı bir geri adım' olarak niteledi.

Çekilme kararının 'derin bir hayal kırıklığı' yarattığını belirten ABD Başkanı Biden, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak niteledi.

Biden'ın imzasın taşıyan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya çapında, bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak Türkiye'deki kadın cinayetlerindeki artış da dahil, ev içi şiddet vakalarında artışa tanıklık ediyoruz. Ülkelerin, kadınlara karşı şiddete son vermeye bağlılıklarını güçlendirmeleri ve yenilemeleri gerekir, kadınları korumayı ve saldırganlardan hesap sormayı amaçlayan uluslararası sözleşmelerden çekilmeleri değil. Bu, küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan uluslararası hareket için cesaret kırıcı bir geri adım"