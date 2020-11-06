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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: ABD'den gelip dehşet saçmıştı! Flaş gelişme! - Haberler
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Son dakika haberler... ABD'den gelip dehşet saçan zanlı hakkında flaş gelişme!

ABD'den geldiği Konya'da eski eşinin kocasını silahla öldüren Halil İbrahim Kaya, son kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Kaya, "Amacım öldürmek değil konuşmaktı. Her şey onun hakaretleriyle bir anda oldu bitti" dedi. Mahkeme heyeti Kaya'nın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti

SON DAKİKA: ABD'den gelip dehşet saçmıştı! Flaş gelişme! - Haberler
ABD'den gelip dehşet saçmıştı! Flaş gelişme!
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HABERTURK.COM

ABD'de yaşayan Halil İbrahim Kaya, iki yıl önce Konya'ya gelip eski eşi Mine Alşahin ile evlenen Hüseyin Alşahin'i tabancayla öldürdü.

Zafer Samancı'nın haberine göre, cinayetin ardından polise teslim olan zanlı, eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca cinayeti diğer tabancayla işlediğini söyledi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Kaya hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Halil İbrahim Kaya

Kaya, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Kaya, son savunmasında olay günü amacının cinayet işlemek değil konuşmak olduğunu öne sürerek "Olaydan önce defalarca maktulün hakaretlerine uğradım. Olay günü sadece konuşmaya gittim. Bir tasarlama yoktur. Onun hakaretleri sonucu her şey bir anda oldu bitti. Zaten olaydan sonra hemen teslim oldum" dedi.

Hüseyin Alşahin

Mahkeme heyeti, Kaya'ya "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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