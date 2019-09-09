ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasıyla ilgili olarak olası yaptırımlara baktıklarını ancak henüz bir karar verilmediğini söyledi.

Mnuchin, Beyaz Saray dışındaki gazetecilerin sordukları sorular üzerine, "Buna bakıyoruz. Belirli bir karar üzerine yorum yapmayacağım ama buna bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini almasının ardından Ankara ile Washington arasındaki ipler gerilmişti ve ABD Kongresi, Türkiye'ye yönelik yaptırım talebinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın ise yaptırımlar yerine Türkiye'yle diyaloğa devam etme taraftarı olduğu öne sürülmüştü.