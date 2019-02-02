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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesini, " Rusya'nın uzun zamandır süren ihlallerine" bağlayarak Moskova'yı suçlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yanıt geldi.
Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)'den çekilme kararının ardından ülkesinin de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya aldığını duyurdu.
Putin ayrıca, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına, ABD ile silahsızlanma konuşmalarına başlamamalarını da söyledi.
Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinde, "Amerikalı partnerlerimiz anlaşmadaki katılımlarını durdurduklarını açıkladılar; biz de durduruyoruz. Onlar bilimsel araştırma çalışmaları ve deneysel gelişim çalışmaları ile ilgilendiklerini açıkladılar, biz de aynısını yapacağız " ifadelerini kullandı.
Görüşmede, ABD'nin INF anlaşmasından çekildiğini anımsatan Putin, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz. Çeşitli AR-GE ve dizayn çalışmaları yürüttüklerini açıkladılar, biz de aynısını yapacağız." diye konuştu.
Putin, ABD'nin çeşitli bahanelerle Rusya'nın silahsızlanma konusundaki önerilerini reddettiğini savunarak, "ABD, Avrupa'ya konuşlandırdığı füzelerle anlaşmayı doğrudan ihlal etti. Bu konuya ilişkin ABD ile daha fazla müzakere girişimi yapılmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın aynı zamanda pahalı bir silahlanma yarışına girmemesi gerektiğine işaret eden Putin, "Savunma Bakanlığı ile orta menzilli süpersonik füze üretimine başlanması gerektiği konusunda anlaştık. Ayrıca uzaydaki silahlanma tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir plan hazırlanacak." şeklinde konuştu.
ABD 6 AY İÇİNDE AYRILMIŞ OLACAK
Trump, yaptığı yazılı açıklama ile ABD'nin, INF Anlaşması'ndan çekilmesine açıklık getirerek, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD'nin, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini vurgulayan Trump, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.
"Tüm NATO müttefiklerimiz bu konuda bizi desteklemektedir. Çünkü onlar, Rusya'nın ihlallerinin meydana getirdiği tehdidi anlıyorlar." ifadesini kullanan Trump, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir anlaşmaya uyduğunu, fakat artık Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmemesine katlanmayacaklarını kaydetti.
Nükleer silahların etkili şekilde kontrolü konusunda ilgili tüm ülkelerin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirten Trump, "Bu kriterleri yerine getiren silah kontrol müzakerelerini yapmak üzere Rusya ile temas kurmaya hazırız. Daha da önemlisi bu gerçekleşirse belki de tarihte ilk kez (Rusya ile) ekonomik, ticari, siyasi ve askeri düzeyde olumlu ilişkiler geliştirebiliriz. Bu, hem Rusya ve ABD için fantastik, hem de dünyanın kalanı için harika bir şey olurdu." görüşünü dile getirdi.
ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI
ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.
INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.
Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor.
Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.
ABD yönetimi, Rusya'nın, Rusya yönetimi ise ABD'nin INF Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunuyordu.
ABD yönetimi, NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya'nın yeni orta menzilli Novator 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerken, Moskova yönetimi de ABD'yi, Romanya ve Polonya'da Aegis füze savunma sistemi konuşlandırarak, INF Anlaşması'nı ihlal etmekle suçluyordu.
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