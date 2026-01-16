Habertürk
        Son dakika: Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı | Son dakika haberleri

        Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın babası karne gününde oğlunun kabrine giderek gözyaşı döktü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 15:46 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:46
        Karne gününde oğlunun kabrinde ağladı
        Adana’nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın babası karne gününde oğlunun kabrine giderek gözyaşı döktü.

        BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

        Olay, 11 Ocak 2025’te Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi’nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açılması sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, Adana Şehir Hastanesi’nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        ADALET ÇAĞRISINI YİNELEDİ

        Ancak gelinen süreçte olayla ilgili tutuklu şüpheli bulunmadığı öğrenildi. Acılı baba Ali Azgın, karne gününde oğlunun kabrine giderek dua etti. Baba, çocuğunun hayallerinin yarım kaldığını belirterek, adalet çağrısını yineledi.

        'İNSANLARA YAPMAYIN DEDİK DİNLEMEDİLER'

        Kabri başında duygu dolu anlar yaşayan baba Ali Azgın," Oğlum Kemal’den ayrılalı 1 yıl geçti. Acısı hala aynı, değişen hiçbir şey yok. Herkesin çocuğu karne aldı, biz bomboş kaldık. Kemal gitti, biz yalnız kaldık. Oğlumla düğüne gittik, insanlara ‘yapmayın’ dedik ama dinlemediler.

        'ADALET ELBET YERİNİ BULACAK'

        Maganda kurşunlarından biri oğluma denk geldi ve onu kaybettik. Boş zamanlarında benimle gezerdi, ‘pilot olacağım’ derdi. Annesi perişan, iki kardeşi var. Bunu yapanların gidip adalete teslim olmasını istiyorum. Bu işin vebali, günahı var. Elbet adalet yerini bulacak "dedi.

