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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da evsizlerin kavgası cinayetle bitti
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Adana'da evsizlerin kavgası cinayetle bitti

Adana'da otobüs durağında kalan evsizlerin "sigara içme" uyarısı nedeniyle yaşanan tartışma cinayetle bitti. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika: Adana'da evsizlerin kavgası cinayetle bitti
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DHA

Adana’da dört tarafı kapalı otobüs durağında ölü bulunan İlker Kattar’ın (53), kendisi gibi evsiz olduğu öğrenilen Murat Ulukan (57) tarafından, 'sigara içme' uyarısına uymayınca öldürüldüğü ortaya çıktı. Ulukan ifadesinde, "Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince bu olay yaşandı” dedi.

Olay, 10 Nisan’da sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’ndeki dört tarafı kapalı otobüs durağında yaşandı. Otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hareketsiz kişinin ölmüş olduğu belirlendi.

Cesedin İlker Kattar'a ait olduğu tespit edildi. Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlker Kattar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DARBEDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra İlker Kattar'ın otobüs durağında bir kişi tarafından başına vurularak darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı, daha sonra bu kişinin Kattar'ı başından darbettiği görüldü. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'SİGARA İÇİYOR DİYE' ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞ

Ekipler, görüntülerde Kattar’ı darbeden kişinin Murat Ulukan olduğunu tespit etti. Ulukan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin de sokakta yaşadığı ve emniyetteki ifadesinde “İlker ile aynı durakta yatıyorduk. Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince bu olay yaşandı” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulukan, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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