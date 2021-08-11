Taliban 9 kenti ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti - Haberler
ABONE OL

Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.

SON DAKİKA: Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti - Haberler
Taliban 9 kenti ele geçirdi
0:00 / 0:00
AA

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldiği bildirildi.

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Farah vilayetinin merkezi Taliban'ın eline geçtiği duyurulmuştu.

Farah İl Şura Vekili Abdum Samad Salihi, basına yaptığı açıklamada, militanların, son iki gündür Farah merkezine yönelik saldırılarını artırdığını söylemişti. Farah, vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Salihi, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Farah vilayetinin tamamen kontrol altına alındığı iddia edildi.

Taliban, 6 Ağustos'ta da Farah'a komşu olan Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc kentini ele geçirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD'de koronavirüs salgınında korkutan artış
DÜNYA ABD'de korkutan artış!
Nijerya'da "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA "Yanlışlıkla gübre atılan" yemekten yiyen 24 kişi ...
ABD, Kovid-19 nedeniyle 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı
DÜNYA ABD, 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan sınırı Taliban'ın kontrolüne geçti
DÜNYA Şoygu: Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan sınırı ...
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararından pişman değilim
DÜNYA Biden: Pişman değilim
Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti
DÜNYA Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker öldü
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye göre, Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyacak güce sahip
DÜNYA Beyaz Saray: Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan ve Nijerya liderleriyle telefonda görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler
New York Valisi Cuomo'nun istifasının ardından boşalan koltuğa ilk kez bir kadın oturacak
DÜNYA New York'ta ilk kez kadın vali görev yapacak
Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
DÜNYA Almanya'da aşı olmayanlara yeni zorunluluklar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.