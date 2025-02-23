Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti MKYK’sında partinin yeni kurmayları belirlendi

        AK Parti MKYK’sında partinin yeni kurmayları belirlendi

        Faruk Acar, AK Parti'nin yeni Medya ve Tanıtım Başkanı olurken, Ömer Çelik'in parti sözcülüğüne devam etmesine karar verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK'sında partinin yeni kurmayları belirlendi
        ABONE OL

        AK Parti MKYK’sında partinin yeni kurmayları belirlendi.

        Faruk Acar, AK Parti’nin yeni Medya ve Tanıtım Başkanı olurken, Ömer Çelik’in parti sözcülüğüne devam etmesine karar verildi.

        İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan Genel Sekreter, eski Gençlik Kolları Başkanlarından Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Teşkilat Başkanı oldu. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni kurulan Kültür Politikaları Başkanlığı’na getirildi.

        Hayati Yazıcı, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ise görevlerine devam edecek.

        Ayrıntılar geliyor...

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Boşanma şartları belli oldu
        Boşanma şartları belli oldu
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"