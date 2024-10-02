AK Parti'nin Muğla'nın 6 ilçesinde değişim yaşanıyor. Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Dalaman ilçe başkanları istifa etti. Kısa sürede yeni isimlerin atanması bekleniyor.

AK Parti'de kongre süreci devam ederken, Muğla ilçe yönetimlerinde bayrak değişimi sürüyor.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı 6 ilçe başkanının istifasını istedi. Bu kapsamda Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, Fethiye İlçe Başkanı Murat Ayıkol, Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, Dalaman İlçe Başkanı Şefik Oğuz görevlerinden ayrıldı.

İki hafta önce de, Milas ilçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış yerine Duygu Pınar Marçalı atanmıştı.

İstifa eden ilçe başkanlarının yerine perşembe günü Genel Merkez tarafından yeni ilçe başkanlarının atanması bekleniyor. Atanacak ilçe başkanları arasından Datça ve Ortaca ilçe başkanlarının kadın olması bekleniyor.