Akılalmaz olay! Metan gazı: 4 ölü! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Pürem Sokak üzerinde bulunan Can Çiftliği'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

FOSSEPTİK ÇUKURUNA GİRDİLER

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 4 kişi üzeri beton dökülen fosseptik çukuruna kalıpları sökmek için girdi.

4 KİŞİDEN HABER ALINAMADI

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE DIŞARI ÇIKARILDILAR

İtfaiye ekipleri tarafından üzeri beton dökülen hayvan fosseptiğinin yaklaşık 50 santim genişliğindeki girişinden maske takılarak içeri girildi.

Çukurdan İlkay Altındal (58), Tuncay Altındal (54), Taner Karaçin (30) ve Kenan Can (43) baygın vaziyette çıkarıldı.

4'Ü DE HAYATLARINI KAYBETTİ

Ambulans ile İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçim kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tuncay Altındal da özel hastanede yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNULDU

Olay sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcılık görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.