DHA

Samsun'da dün gece 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde, evinin balkonundan kar yağışını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına, Nişantaşı Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı.

İKİ ARAÇ PEŞ PEŞE ÜZERLERİNE GELDİ

DHA'da yer alan habere göre kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise, takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan araç sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden ikinci bir araç sürücüsü kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, şans eseri yaralanan olmadı.