Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Alanya'da feci kaza! Otomobil alt geçide düştü | Son dakika haberleri

        Alanya'da feci kaza! Otomobil alt geçide düştü

        Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol kenarında bulunan alt geçide çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci kaza! Otomobil alt geçide düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan alt geçide çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

        SEYİR HALİNDEKİ ARACIN HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 05:00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enis Kömür (26) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan alt geçide çarptı.

        REKLAM

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE YANGIN ÇIKTI

        Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Enis Kömür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza sonrası jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da kaçan yarış tayları bulundu

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçıp, kaybolan 9 tay bulundu.

        #Son dakika haberler
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları