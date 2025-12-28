Alanya'da feci kaza! Otomobil alt geçide düştü
Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol kenarında bulunan alt geçide çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan alt geçide çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
SEYİR HALİNDEKİ ARACIN HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre kaza; saat 05:00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enis Kömür (26) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan alt geçide çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YANGIN ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Enis Kömür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sonrası jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.