Almanya'dan Rusya'ya: Eşsiz bir yaptırım 0:00 / 0:00

Reuters

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.

Rusya'ya karşı eşsiz bir yaptırım paketi uygulandığını söyleyen Scholz, "Herhangi bir tabu olmadan daha fazla yaptırım alma hakkımız var" dedi.

NATO bölgesindeki her metreyi savunacaklarının altını çizen Scholz, yeni nesil savaş jetleri ve tanklarının inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Scholz, ulusal güvenliklerine yatırım yapacaklarını söyleyerek savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.

"PUTIN DÜZENİ BİR GECEDE DEĞİŞTİREMEYECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya İmparatorluğu kurmak istediğini söyleyerek, "Putin bir gecede düzeni değiştiremeyecek" dedi.

Enerji tedariki konusuna değinen Scholz, "Bireysel enerji tedarikçilerine daha az bağımlı olunması gerekiyor. Yenilebilir enerjiyi ne kadar hızlı artırırsak o kadar iyi olur" dedi.

Scholz, şiddeti asla bir siyaset aracı olarak kabul etmeyeceklerini de söyledi.