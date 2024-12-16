Almanya erken seçime gidiyor

Almanya'da Şansölye Olaf Scholz'un Federal Mecliste yapılan oylamada güven oyu alamaması üzerine erken seçim kararı alındı. Aslında erken seçim kararı daha önce alınmıştı ancak resmileşmesi bugün tamamlandı.

Olaf Scholz'un seçimlerdeki en önemli rakibi ise Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz olacak. Yapılan anketlere göre Merz seçimlerde %33 civarında oy alacak.

Anketlerde mevcut iktidar SPD'nin oyu yüzde 16 olarak belirtilirken Yeşillerin adayı Robert Habeck'in oyu yüzde 11 olarak kaydedildi. Anketlere göre, Friedrich Merz'i takip eden en önemli aday, 2013 yılında kurulan aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Alice Weidel. Anketlerde Weidel’in yaklaşık yüzde 18 civarında oy alabileceği belirtildi. AfD, Almanya’da özellikle göçmen karşıtı görüşleriyle öne çıkıyor.