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        Almanya erken seçime gidiyor

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Federal Mecliste güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı. Seçimlerin 23 Şubat 2025 tarihinde yapılması bekleniyor. Olaf Scholz'un seçimlerdeki en önemli rakibi ise Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Başkanı Friedrich Merz olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:46
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        Almanya'da Şansölye Olaf Scholz'un Federal Mecliste yapılan oylamada güven oyu alamaması üzerine erken seçim kararı alındı. Aslında erken seçim kararı daha önce alınmıştı ancak resmileşmesi bugün tamamlandı.

        Olaf Scholz'un seçimlerdeki en önemli rakibi ise Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz olacak. Yapılan anketlere göre Merz seçimlerde %33 civarında oy alacak.

        Anketlerde mevcut iktidar SPD'nin oyu yüzde 16 olarak belirtilirken Yeşillerin adayı Robert Habeck'in oyu yüzde 11 olarak kaydedildi.

        Anketlere göre, Friedrich Merz'i takip eden en önemli aday, 2013 yılında kurulan aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Alice Weidel. Anketlerde Weidel’in yaklaşık yüzde 18 civarında oy alabileceği belirtildi. AfD, Almanya’da özellikle göçmen karşıtı görüşleriyle öne çıkıyor.

        Ancak uzmanlara göre hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlamadığı için koalisyon zorunlu. Öyle ki SPD, CDU/CSU koalisyonuna dâhil olsa dahi hükümet kurulamayabilir. Göçmen karşıtlığıyla bilinen AfD’nin iktidar ortağı olmaması için AfD dışında kalan partilerin geniş bir koalisyon hükümeti kurmaları gerekebilir.

        AfD, Almanya'da Nazileri anımsattığı için siyasette tehlikeli olarak görülmekte.

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