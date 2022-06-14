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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'yı yine şiddetli sağanak vurdu!
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Dördüncü gün! Ankara'yı yine şiddetli sağanak vurdu

Ankara'da sel felaketine yol açan şiddeti sağanak yağışlar, bugün de etkisini gösterdi. Yağışlar nedeniyle Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yollar su altında kaldı. Özellikle Ankara, Bağlıca ve İnönü Bulvarı'nda sürücüler zor anlar yaşadı

Son dakika: Ankara'yı yine şiddetli sağanak vurdu!
Ankara'yı yine şiddetli sağanak vurdu!
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İHA

Son dakika... Ankara'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde tekrar kendini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yollar su altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, özellikle Ankara, Bağlıca ve İnönü Bulvarı'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ SU BASTI

Günlerdir Ankara'da etkisini sürdüren yağışlardan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de etkilendi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" denildi.

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentteki sel bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

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Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

Ankara'daki sel faciasında can kaybı 4'e yükseldi. Olayda sele kapılan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara Altındağ'da 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kimlik tespiti yapılan cesedin, 66 yaşındaki Ramazan Gök'e ait olduğu belirlendi. Gök'ün cansız bedeni, üç gün önce sele kapıldığı Tatlar Deresi'nin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde Çubuk-1 Barajı'nda molozların altında iş makinelerinin çalışması sırasında tespit edildi.

BAKAN KOCA, SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle 8 kişinin hastaneye nakledildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7-13 Haziran arasında Ankara'da meydana gelen su taşkın ve baskınları sırasında 4 kişinin hayatını olay yerinde kaybettiğini belirterek, "Kendilerine Allah'tan rahmet; ailelerine, başkentimiz halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

Afetten etkilenen bölgelere, 112 Acil ambulans ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Afetzedelerden 8'i hastaneye nakledilmiş olup, genel sağlık durumları iyidir. 4 kişi ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Başta yaralılar olmak üzere afetten doğrudan etkilenenlere, tüm Ankara halkına, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Afete karşı iş birliği içinde çalıştığımız kurumların yöneticilerine teşekkür ediyorum."

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Tatlar Deresi ile Çubuk-1 Barajındaki arama çalışmaları, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JAK) bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yürütüldü. Aramalarda dronların yanı sıra özel eğitimli köpekler de kullanıldı.

Polis Arama Kurtarma (PAK) ve AFAD timlerinin de yer aldığı çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterler de görev yaptı.

ASKİ, UMKE, AKUT ve İHH ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar Gök'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından sona erdirildi.

Ankara'daki sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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