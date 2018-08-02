Birkaç yıldır kötü günler geçiren ve Süper Lig hasretine son vererek gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, transfer yasaklarının kalktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Yönetim Kurulumuz, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da transfer yasağını kaldırarak futbolcularımızın lisanslarını tescil ettirmeye başlamıştır.

Transfer yasağı ve yeni sezon planlaması ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulumuz;

Değerli Ankaragücü taraftarları,

“Transfer yasağımız resmi olarak kalkmıştır. Yeni sezonda da başarılı olabilmek için çalışmalarımız titizlikle sürmektedir. Süper Lig’in maliyeti geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksektir. Bu maliyeti karşılayabilmek ve camiamızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için teknik heyetimizle birlikte gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcamaktayız.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun başlamasına 8 gün kaldı. Bu sezon transfer yasağını son güne bırakmadan kaldırdık ve futbolcularımızın lisans işlemlerinin tesciline başladık. Çok zorlu süreçleri geride bırakarak hak ettiğimiz Süper Lig’e tertemiz iki şampiyonlukla geri döndük. Yeni başarıların yakalanabilmesi ve yeni hedeflere ulaşılabilmesi adına her zamankinden daha fazla başarılarımızda önemli bir etken olan desteğe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız.

Bu anlamda taraftarlarımızı ve camiamızı Passolig ve Kombine kartı almaya davet ediyor, Passolig ve Kombine satışında kulübümüze yakışan rekor düzeyinde satış elde edeceğimizi ümit ediyoruz.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu"

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