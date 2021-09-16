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Haberler Gündem SON DAKİKA! Antalya'da dehşet! Köpek besleyen aileye palalı saldırı
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Antalya'da dehşet! Köpek besleyen aileye palalı saldırı

Antalya'da sokak ortasında palalı saldırıya uğrayan aile, şüpheli şahıslardan şikayetçi oldular. Olay anını anlatan çiftten Hilal Oktay Başaslan, "Ben bir anneyim, aynı zamanda da bir hayvanseverim. Bugün bize bunları yapan, bu hayvanlara neler yapar. Bundan sonrası artık ölüme kadar gidecek" dedi

SON DAKİKA! Antalya'da dehşet! Köpek besleyen aileye palalı saldırı

Antalya Konyaaltı ilçesinde yaşayan Hilal Oktay Başaslan ve kuzenleri, geçtiğimiz hafta site yöneticisiyle köpek besleme yüzünden tartıştı. İddiaya göre, site yöneticisinin köpeklere elektro şok uyguladığını ileri süren Başaslan, olaydan bir hafta sonra da eşi ve kızıyla sokak ortasındayken 2 kişinin palalı saldırısına uğradı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Başaslan, "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektro şok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende ve kızımda kesikler mevcut" ifadelerini kullandı.

Başaslan, açıklamasının devamında saldırganların eşinin kafasına palanın tersiyle vurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"SENİ BURADA KESERİM DİYOR"

"2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim’ diyor.”

Öte yandan Başaslan ailesinin, saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Hilal Oktay Başaslan, bir yıldır sokak hayvanları beslediklerini ve site yöneticiyle bazı sakinlerin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Olay anında bir el silah sesi duyduklarını ve hemen kızının yanına koştuğunu aktaran Başsalan, “ Ardından küfürleşmeler başladı. Aşağı 4 kişiyle indirler. 2 pala, bir sopa ve birisinde de tabanca vardı. Bir kadın, bir çocuk ve aile babasının olduğu yere 4 kişi bu silahlarla iniyorlar. Amaçları konuşmak değildi” dedi.

"ARTIK ÖLÜME KADAR GİDECEK"

Olayın halen şokunda olduğunu dile getiren Başsalan, “Ben bir anneyim, aynı zamanda da bir hayvanseverim. Bugün bize bunları yapan, bu hayvanlara neler yapar. Artık şiddetin boyutu ilerledi. Bundan sonrası artık ölüme kadar gidecek. Artık sosyal hayatın içerisine karışabileceğimi düşünmüyorum. Bu saatten sonra da bana itham edilen ve yapılanlardan sonra bu sokağa girmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Olay anında darp edilen Başaslan’ın eşi Avukat Mehmet Ali Başaslan ise şüpheli şahıs ya da şahısların tabancayla o an sokakta bulunan eşi ve kızına doğru bir el ateş ettiğini ileri sürerek, “O an can havliyle arabadan indim, can havliyle eşimin ve kızımın üstüne atladım. ‘Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz’ diye bağırmaya başladım. "Bekle seni de öldürmeye geliyoruz" dedi. 4 kişi aşağıya indi, 2’sinin elinde döner bıçağı, birinin elinde sopa, diğerinde de silah vardı. Hepsi bana saldırdı. Burnumda ve kafamda kırık var. Vücudumda çizikler var. Raporumu da aldım. Şahıslardan şikayetçiyim” diye konuştu.

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