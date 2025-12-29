Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya haberleri: Mantar toplamaya çıkmıştı... Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mantar toplamaya çıkmıştı... Hayatını kaybetti

        Antalya'da mantar toplamak için evden çıkan ve ailesinin ulaşamadığı 51 yaşındaki adam için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:48
        Antalya’nın Finike ilçesinde mantar toplamak için evden çıkan ve ailesinin ulaşamadığı 51 yaşındaki adam için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında cansız bedenine ulaşıldı.

        MANTAR TOPLAMAYA ÇIKMIŞTI

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Kaş’tan mantar toplamak ve avlanmak üzere bölgeye geldiği öğrenilen Ramazan Karabıyık’ın (51) yakınları akşam olmasına rağmen geri dönmeyince kendisine ulaşmaya çalıştı.

        YAKINLARI ULAŞAMADI

        Telefonla Karabıyık’a ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ramazan Karabıyık’ın ailesine Alacadağ Mahallesi Keşlik mevkiine gideceğini belirttiği bilgisine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        5 SAATLİK BİR ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

        Yaklaşık 5 saat süren arama çalışması sonucunda Ramazan Karabıyık’ın bir ağaç altında cansız bedenine ulaşıldı. Karabıyık’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

