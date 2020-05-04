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Arı sütüne koronavirüs ilgisi! Kilosu 16 bin TL oldu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde işçi arıların kraliçe arı için ürettikleri, kovanlardan gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün hasadı başladı. Üreticiler bu yıl arı sütü rekoltesinin yüksek olduğunu ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talebin önceki yıllara göre arttığını söyleyerek, kilosunun 16 bin TL'den alıcı bulduğunu belirtti

arı sütü
DHA

Dünyanın en yüksek besin değerine sahip olduğu ifade edilen ve ilaç niyetine tüketimi her geçen yıl artan arı sütü, arı yetiştiricilerinin bal ve polenin üretiminin yanında büyük bir gelir kapısı oldu. İşçi arıların kraliçe arı için ürettikleri, arı kovanlarından gram gram sağılan arı sütünün hasadı Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

"BU SÜT GRAMLA SATILIYOR"

DHA'da yer alan habere göre bal üreticisi Murat Çay, arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği, astım, kanser, kısırlık, unutkanlık, kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle arı sütüne talebin arttığını kaydeden Çay, "Geçen yıl kovanlarımızdan 8 kilo arı sütü elde ederken bu yıl yağışlara bağlı olarak çiçek çeşitlerinin fazla olması nedeniyle 15 kilogram elde ettik. Bu süt, şu an gramla satılıyor. Kilosu ise 16 bin TL'ye alıcı buluyor" dedi.

BURADA SÜTÜN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

55 yıllık bal üreticisi Şahbaz Çay ise arının ürettiği her şeyin sağlığa faydalı olduğuna vurgu yaptı. Çay, "Talep arttıkça fiyat da artıyor. Bölgemizde çiçek çeşidinin fazla olması nedeniyle bal ve polenin yanı sıra sütün kalitesi de çok yüksek. Toros Dağları'nın eteğinde üretilen bu arı sütleri içerisinde bulunan birbirinden değerli vitamin sayesinde vatandaşlarımız şifa buluyor. Arı sütü hasadımız 45 gün daha devam edecek. Çiçeklerin açma zamanına göre kovanların yerleştirildiği bölgelerde arı sütü üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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