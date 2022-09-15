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Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile çatışmalarda 71 asker hayatını kaybetti

Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 71'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika haberi | Azerbaycan duyurdu: 71 asker hayatını kaybetti
Azerbaycan duyurdu: 71 asker hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM / AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 71'e yükseldiğini duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında 12 Eylül gecesi iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 71 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

AZERBAYCAN'DAN ÖLEN ERMENİ ASKERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Azerbaycan, Ermenistan ile çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cansız bedenlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-13 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı.

Bunun sonucunda Azerbaycan’ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

AZERBAYCAN SALDIRILARI DUYURMUŞTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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