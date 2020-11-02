Ermeni askeri konvoyu vuruldu! 193 oldu!

AA

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları Ermenistan'dan almak için başlattığı harekat tüm hızıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait bir konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

HEM HAVADAN HAM TOP ATIŞIYLA VURULDU

AA'da yer alan habere göre açıklamada, konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi.

Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Azerbaycan tarafından ele geçirilen yerleşim birimi sayısının ise 193'e ulaştığı bildirildi.

ERMENİ YÖNETİMİNİN BAŞKANI VURULDU İDDİASI

Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı. Vurulan konvoyda Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

4 GRAD FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, imha edilen askeri hedeflere ait görüntüleri paylaştı.