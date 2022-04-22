Baba ve oğlu, sağlık çalışanını darbetti! 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, Alanya'da evde kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Ö.Ö. ile oğlu M.Ö, ilçedeki bir hastanedeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, burada tedavilerinin geciktiğini öne sürerek sağlık personeline zorluk çıkaran baba ile oğluna, güvenlik görevlisi müdahale etti.

EVİNDE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan arbedede güvenlik görevlisi Mehmet Evren'i darbeden ve tedavisi tamamlanan baba ile oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı hastanede tedaviye alınan güvenlik görevlisi Evren'in vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Ö.Ö'nün evinde 2 şişe sahte içki ele geçirildi.