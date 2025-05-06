Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı

        İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde, katil eski eş Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı. Elibol ifadesinde, "Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum" dedi. Elibol, Bahar Aksu'nun araca binmemesi üzerine ateş ettiğini söyledi

        Giriş: 06.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Şişli'de kan donduran olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol, emniyette verdiği ilk ifadesinde "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu durumu kabullenemedim. Sürekli sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Görüşmeye gitmiştim" dedi. Araca binmeyince sinirlenip ateş ettiğini iddia etti.

        Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde dün saat 06.30'da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sabah işine giderken cani eski kocası tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        REKLAM

        GENÇ KADINI TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ

        Olayın ardından kaçan katil zanlısı Rüstem Elibol yakalandı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısının genç kadını takıntı haline getirdiği öğrenildi.

        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü! Haberi Görüntüle

        Verdiği ilk ifadesinde “2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim” dedi.

        Olay günü arkadaşlarıyla İstanbul’a gelerek eski eşiyle konuşmak istediğini söyleyen katil zanlısı, genç kadının arabaya binmemesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini iddia etti.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen eski eşi Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.

        REKLAM

        İSTANBUL'A GEZMEYE DİYE GELMİŞLER

        Gözaltına alınan şüphelilerden Semih S. polise verdiği ifadesinde, olay sabahı kendisinin kullanmış olduğu araç ile 4 kişi olarak İstanbul’a gezmeye geldiklerini, şüpheli Rüstem isimli şahsın bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olay yeri sokağa götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, maktul kadını gördükten sonra Rüstem E. ve Samet S. isimli şahısların araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktardı. Devamında kadının direnmesi üzerine Rüstem isimli şahsın kadını tabanca ile bilinen yerinden yaraladığını ve koşarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

        3 YIL EVLİ KALMIŞLAR

        Sürdürülen soruşturmada ikili arasındaki detaylarda ortaya çıkarıldı. Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları, müşterek çocuklarının olmadığı, 2020 yılında maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısı ve 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama