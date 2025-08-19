Habertürk
        Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü: Konu Alaska zirvesi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla telefonda görüştü. Fidan görüşmede ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan tarihi Alaska zirvesiyle ilgili bilgi aldı.

        Giriş: 19.08.2025 - 17:34 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:46
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

        Görüşmede ikilinin ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan tarihi Alaska zirvesini ve akabinde Ukrayna lideri Zelenskiy'le beraber Beyaz Saray'a gelen Avrupalı liderlerle yapılan Washington zirvesini değerlendirdikleri bildirildi.

        İkilinin Gazze'deki son durumu da ele aldıkları açıklandı. Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

        Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

        Ayrıca görüşmede Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

