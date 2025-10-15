Habertürk
        Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması!

        Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hiçbir ayrıntı gözardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmektedir. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" dedi.

        Giriş: 15.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:18
        Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması!
        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in, kaybolduktan 18 gün sonra, geçen yıl 15 Ekim'de Van Gölü sahilinde cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan şüpheli ölüm soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) gelen son rapor kamuoyunun gündemine oturdu.

        İKİ FARKLI ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLMİŞTİ

        İlk aşamadan itibaren ailesinin intihar iddialarını reddettiği bu karmaşık dosyada, ATK'nın kesin ölüm nedenini "suda boğulma" olarak açıklamasının yanı sıra, genç kadının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi olayın seyrini değiştirdi.

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.

        "EK UZMAN MÜTALAASI TALEP EDİLDİ"

        Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Hiçbir ayrıntı gözardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmektedir. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" dedi.

        #rojin kabaiş
        #Son dakika haberler
