Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölüne bırakılan kurbanlıkların organları, tepkiye neden oldu.

İHA'nın haberine göre, Artvin’in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların iç organları ve derilerinin kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı'na atıldı. Ortaya akılalmaz bir görüntünün çıktığı göl üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurbanların iç organ ve derileri ile çöpler aynı zamanda çevrede kötü kokuya da neden oldu.

Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise karşılaştıkları bu çevre katliamı karşısında şok oldu. Gölün kirliliğini cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşarak duyarsız vatandaşlara tepkilerini dile getirdiler.