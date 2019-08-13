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HaberlerGündemAKILALMAZ OLAY! Baraj gölü hayvan organlarıyla doldu - Haberler

Baraj gölünde akılalmaz görüntü! Hayvan organlarıyla doldu

İHA

Artvin'in Borçka ilçesinde çöplerle birlikte büyük ve küçükbaş kurbanlıkların organları ve derilerinin atılmasıyla, Muratlı Baraj Gölü'nde akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı. Çöplerle birlikte göl yüzeyinde geniş bir alanı kaplayan iç organlar, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu

baraj gölüne kurban atıkları

Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölüne bırakılan kurbanlıkların organları, tepkiye neden oldu.

İHA'nın haberine göre, Artvin’in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların iç organları ve derilerinin kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı'na atıldı. Ortaya akılalmaz bir görüntünün çıktığı göl üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurbanların iç organ ve derileri ile çöpler aynı zamanda çevrede kötü kokuya da neden oldu.

Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise karşılaştıkları bu çevre katliamı karşısında şok oldu. Gölün kirliliğini cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşarak duyarsız vatandaşlara tepkilerini dile getirdiler.

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