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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Barışmaya gitti, kendini vurdu
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Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmadı, kendini vurdu

Bolu'da, Bahadır M., barışma teklifinde bulunmak için kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'nün evine gitti. Bahadır M., teklifini geri çeviren genç kızın kapısının önünde, tabancayla kendini vurdu

SON DAKİKA: Barışmaya gitti, kendini vurdu
DHA

Bolu'da, Bahadır M. (30),barışma isteğini geri çeviren kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'nün kapısının önünde, tabancayla kendini vurdu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sümer Mahallesi Saroz Sokak'ta meydana geldi. Bahadır M., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'ye barışma teklifinde bulunmak için evine gitti. Genç kız, Bahadır M.'nin teklifini geri çevirip, kapıyı açmadı.

Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan Elif Pınar Ö. durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde, "Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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