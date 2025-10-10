Habertürk
        Bayrampaşa seçimine yürütmeyi durdurma kararı

        AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimine yaptığı itiraz kabul edildi. Mahkeme, seçimler için yürütmeyi durdurma kararı aldı

        Giriş: 10.10.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:21
        Bayrampaşa seçimine yürütmeyi durdurma
        Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

        DHA'nın haberine göre Bayrampaşa Belediyesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman’ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.

        Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

