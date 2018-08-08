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Son dakika! Belediye Başkanı'na suikastte FETÖ izi!

Son dakika haberi... Habertürk'ün duyurduğu FETÖ’nün Emniyet İstihbarat yapılanmasına ilişkin iddianamedeki korkunç detaylar eski Kilis Belediye Başkanı ve oğluna yönelik 2005 yılında düzenlenen suikastin dosyasını yeniden açtırdı. Suikastı araştıran jandarma istihbarat görevlisi, Emniyet İstihbarat'taki FETÖ'cülerin suikastçinin kaçmasına yardım ettiklerini öne sürdü

08.08.2018 - 19:13 | Güncelleme:

FETÖ’nün Emniyet İstihbarat yapılanmasına ilişkin iddianamedeki korkunç detayları, ilk kez HABERTÜRK duyurmuştu. İşte o iddianamede yer alan bir ifade, eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin'in oğluyla birlikte hayatını kaybettiği 2005'teki suikastin dosyasını yeniden açtırdı. Suikastı araştıran jandarma istihbarat görevlisi, Emniyet İstihbarat'taki FETÖ'cülerin suikastçinin kaçmasına yardım ettiklerini öne sürdü. İddianamenin en önemli şüphelilerinden Gürsel Aktepe o dönem Kilis Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te lokantada yemek yedikleri sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 3 sanık "yardım ve yataklık" suçundan 25'er yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cinayet zanlısı olarak belirlenen Orhan Arslan hiç yakalanamadı.

“YERİMİZİ DEŞİFRE ETTİLER”

İlk kez Habertürk'ün duyurduğu Emniyet İstihbarat'taki FETÖ yapılanmasına dair iddianamede, o suikasta dair dikkat çeken bir ifade yer aldı. İddianameye göre, 2005'te dönemin valisi, cinayeti çözmesi için jandarma istihbaratçı Vakıf E.'yi görevlendirdi.
Vakıf E. suikastin faili olarak Orhan Arslan'ı tespit etti. Ancak Emniyet İstihbarat'taki FETÖ'cüler, Aslan'ın kaçmasına göz yumdu. Vakıf E. ifadesinde bu olayı şöyle anlattı:
"Yerini tespit ettiğimiz zanlıyı yakalamak için araziye çıktık. Ancak Gürsel Aktepe'nin de olduğu istihbarat şube elemanları, Emniyet'e ait beyaz renkli aracın farlarını yakarak bulunduğumuz yeri deşifre etti. Böylece şahsın kaçması sağlandı."

“RAPOR DÜZENLEYİNCE MESLEKTEN ATILDIM”

Failin yakalanamamasından kendisinin sorumlu tutulduğunu, hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Vakıf E., kendisini suçlayan Gürsel Aktepe ve dönemin Kilis Başsavcısı Bülent Bingöl'ün FETÖ mensubu olduğunu öğrendiğini anlattı. Vakıf E., "Rapor hazırlayıp dönemin il jandarma komutanına sundum. Ancak komutan bu raporu işleme koymadı. Bana mobbing uygulanmaya başlandı. Telefonlarım dinlemeye alındı. Hakkımda birçok dava açıldı, tutuklandım. Bu düzmece davalar nedeniyle 2009'da meslekten atıldım. Ama daha sonra tüm davalardan beraat ettim" ifadelerini kullandı.

İKİSİ DE İHRAÇ EDİLDİ

Vakıf E.'nin suçladığı isimlerden eski polis şefi Gürsel Aktepe, 15 Temmuz gecesi Emniyet İstihbarat’ın çevresinde yakalandı. Emniyet İstihbarat iddianamesinde hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Eski Kilis Başsavcısı Bülent Bingöl ise 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilmişti.

KİLİS SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Vakıf E.'nin iddiaları yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kilis Başsavcılığı'nın 13 yıl önceki o suikastla ilgili bu ifade üzerinden yeni bir tahkikat başlatması bekleniyor.

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