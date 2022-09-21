İstanbul'un tarihi ilçesi Beykoz’da bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta bulunan binalara sıçradı. Olayda iki kişi yaralandı.
1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldüğü öğrenildi.
TARİHİ İLÇENİN MERKEZİNDE
Beykoz Merkez Mahallesi Panayır Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı
İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Üsküdar ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında iki katlı ahşap bina alev alev yandı.
YANDAKİ ÜÇ BİNAYA SIÇRADI
İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya güçlükle müdahale ederken ahşap binadaki yangın çevrede bulunan 3 binaya daha sıçradı
İKİ KİŞİ YARALANDI
Yangında binada kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen iki yaralı hastaneye kaldırıldı.
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