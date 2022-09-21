DHA

İstanbul'un tarihi ilçesi Beykoz’da bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta bulunan binalara sıçradı. Olayda iki kişi yaralandı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldüğü öğrenildi.

TARİHİ İLÇENİN MERKEZİNDE



Beykoz Merkez Mahallesi Panayır Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Üsküdar ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında iki katlı ahşap bina alev alev yandı.

YANDAKİ ÜÇ BİNAYA SIÇRADI

İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya güçlükle müdahale ederken ahşap binadaki yangın çevrede bulunan 3 binaya daha sıçradı

İKİ KİŞİ YARALANDI

Yangında binada kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen iki yaralı hastaneye kaldırıldı.