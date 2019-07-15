Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında, teröristlerce daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, iş makinesinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 işçi askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlerin etsiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.
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