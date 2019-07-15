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Son dakika! Beytüşşebap'ta üs bölgesi yolunda EYP patladı: 1 ölü , 2 yaralı

DHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, iş makinesinin geçişi sırasında patlatıldı. EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi olay yerinde ölürken, 2 işçi yaralandı

el yapımı bomba

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu  1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında, teröristlerce daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, iş makinesinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 işçi askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlerin etsiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.

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