BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı! MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı
BİLSEM sonuçları açıklandı son dakika duyurusu MEB'den geldi! Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına yerleşmeyi bekleyen binlerce öğrenci ve velisi, ''BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki; 2025 BİLSEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı.
BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanmıştı. Akabinde ise binlerce öğrenci ve velisinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek olan BİLSEM sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Uygulamalara katılan adaylar, sonuç bilgilerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MEB BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…
SON DAKİKA: BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapıldı.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 28 Şubat 2025 Cuma günü ilan edildi.
Ön değerlendirme sonuçlarına 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMA RANDEVUSU NE ZAMAN?
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.
Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak.
Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması durumunda uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığa bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecek.
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.
2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.
BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.