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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Boğazda gemi trafiği askıya alındı | Son dakika haberleri

        Boğazda gemi trafiği askıya alındı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:34
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        Boğazda gemi trafiği askıya alındı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.

        DHA'nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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