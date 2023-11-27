Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feribot seferlerine fırtına engeli
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.

        Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 11.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 20.00'de yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartlarından dolayı saat 21.00'de yapılacağı, Gökçeada'dan saat 22.00 seferinin iptal edildiği kaydedildi.

        Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan seferin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #feribot seferleri
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?