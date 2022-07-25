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Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı

Orman yangınları haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Aydın'ın Söke ilçesinde alevler yükseldi. İlçeyi ise dumanlar sardı

Son dakika: Bu kez de Aydın yanıyor! Söke'yi dumanlar sardı - Güncel Haberler
Bu kez de Aydın yanıyor! İlçeyi dumanlar sardı
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DHA

Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Argavlı Mahallesi yakınlarında ormanda çıktı.

Fotoğraf: İHA

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilerek havadan ve karadan yangına müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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