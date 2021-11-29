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Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA: Burası Ankara! Trafiğin kontrolü onlarda! - Haberler
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Burası Ankara! Kontrol onlarda!

Ankara'da görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

SON DAKİKA: Burası Ankara! Trafiğin kontrolü onlarda! - Haberler
Burası Ankara! Kontrol onlarda!
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AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Özge Karacan, Selda Akçal ve Özlem Sözeyatarlar, başta "Ankara'nın kalbi" olarak nitelendirilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Genelkurmay ve Kuğulu Park kavşakları olmak üzere kent genelinde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor.

AA'da yer alan habere göre kadın polisler, meslek seçiminde nelerin etkili olduğunu, özellikle araç yoğunluğunun olduğu anlarda trafik düzenini sağlamak için nasıl çalışma yürüttüklerini ve gençler başta olmak üzere vatandaşların kendilerine olan ilgisini anlattı.

POLİSLİK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Özge Karacan, 3 yıldır Ankara'da trafik polisi olarak görev yaptığını ve bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Akrabaları arasında ve yakın çevresinde çok fazla polis bulunduğunu, mesleğini seçerken onların özverili çalışmalarından etkilendiğini aktaran Karacan, polis olarak görev yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

"YOĞUNLUĞU GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ankara'da özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde araç yoğunluğu yaşandığını belirten Karacan, "Vatandaşların daha rahat ulaşımlarını sağlamak, sorun yaşamadan trafik akışını düzenlemek için kısa süreli kısıtlamalar yapıyoruz. Bu şekilde yoğunluğu azaltmaya çalışıyoruz. Ankara genelinde KGYS kameralarımızdan bölge amirlerimizce yoğunluk tespit edilerek bize bilgi veriliyor. Biz de nerede yoğunluk varsa orada görev yapıyoruz" dedi.

"VATANDAŞ OLUMLU TEPKİ GÖSTERİYOR"

Vatandaşın gösterdiği ilgi ve olumlu tepkiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacan, bir kadının isteyip de başaramayacağı bir şeyin olmadığını vurguladı. Gerek kendi gerekse diğer vatandaşların canını hiçe sayan "trafik magandaları" sorununa değinen Karacan, bununla ilgili çok yoğun ihbar aldıklarını ve bu sorunla mücadelede sivil ekiplerden etkin şekilde faydalanıldığını söyledi.

"MESLEĞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Havanın kötü olduğu zamanlarda görev yapmanın zorluğuna işaret eden Karacan, "Yağmur, çamur, kar, kış demeden 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Asıl en büyük görevimiz, bu zamanlarda oluşuyor. Çünkü vatandaşımız bu anlarda özellikle kar yağışında mağdur olabiliyor. Vatandaşımıza yardım eli uzatmak hoşuma gidiyor. Açıkçası ben yaptığım meslekten dolayı çok gurur duyuyorum. O yüzden 'İyi ki trafik polisi olmuşum' diyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN MESLEĞİ SEVMEK"

Selda Akçal ise trafik biriminde motorize ekiplerde görev yaptığını belirterek, motosikletli polis olmayı hep hayal ettiğini söyledi.

Polisliğin de her meslekte olduğu gibi kendine has zorluklarının bulunduğuna işaret eden Akçal, "Önemli olan mesleği sevmek. Sevdikten sonra zorluğu hafifletiyorsunuz, kolay geliyor. Sokaktayız, motordayız, yeri geliyor kar, kış oluyor ama bunların hepsini bir tarafa koyarsak diğer tarafta da karşınızda dimdik duran bir Türk kadın polisi var. Sevdiğimiz ve özveriyle yaptığımız için bize kolay geliyor" diye konuştu.

"TARTIŞMALARI SONLANDIRIYORUZ"

Trafik kazasının yaşandığı noktaya, motosikletli olmanın da avantajını kullanarak kısa sürede ulaştıklarını belirten Akçal, bu sayede trafik akışının devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Selda Akçal, trafikte bazen sürücüler arasında sözlü ya da fiziki şiddetin yaşandığını, bu durumda iki tarafı sakinleştirmek için devreye girdiklerini de dile getirdi.

"ÇOCUKLAR SELAM VERMEDEN GEÇMİYOR"

Görev yaptığı sırada, vatandaşlarla aralarında geçen diyaloglara değinen Akçal, "Çocuklar selam vermeden geçmiyor. 15-16 yaşındaki kız ve erkek kardeşlerimiz 'Abla bizim de hayalimiz, sence yapabilir miyiz?' diye soruyorlar. Onlara örnek olduğum için çok gurur duyuyorum. Ben diyorum ki, bir kadın isterse her şeyi yapabilir, yapabiliriz. Bizim o gücümüz var. Ama hepsinden önce içinde bayrak ve vatan sevgisi olan her Türk evladının gözlerinden o gururu hissediyor, bununla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKKIYLA YAPABİLECEĞİME İNANDIM"

Özlem Sözeyatarlar da küçüklüğünden beri yollarda gördüğü polislere özendiğini ve bu mesleği seçmeye karar verdiğini söyledi. Yoğun başkent trafiğinde araç sürücülerini yönlendirirken zaman zaman zorlandıklarını dile getiren Sözeyatarlar, ancak sahip oldukları tecrübe sayesinde bunu en hızlı ve güvenli şekilde yaptıklarını anlattı.

TRAFİK MAGANDALARI

Trafik kurallarını ihlal eden "trafik magandaları"na karşı yürüttükleri mücadeleye değinen Sözeyatarlar, "Öncelikle yaptıkları davranışa devam etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Davranışına devam ederse orantılı güç kullanıp etkisiz hale getiriyoruz ve yaptığı kural ihlaliyle ilgili cezai işlem uyguluyoruz." dedi.

"ERKEK SÜRÜCÜLER DAHA ILIMLI"

Ailesinden her zaman destek gördüğünü belirten Sözeyatarlar, erkek sürücülerin kadın polislere daha ılımlı yaklaştıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Özlem Sözeyatarlar, görev başındayken zaman zaman yanına gelen ve sohbet ettikleri her yaştan vatandaşın kendisini tebrik edip başarı dileğinde bulunduğunu da dile getirdi.

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