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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 81'lik cani! Karısını feci şekilde öldürdü
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Katil 81 yaşında! Uykuda katliam!

Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. (77) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Son dakika: 81'lik cani! Karısını feci şekilde öldürdü
Katil 81 yaşında! Uykuda katliam!
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İHA

Bursa'nın, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Blokları'nda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

EŞİNİ UYURKEN VURDU

İHA'da yer alan son dakika haberi ve iddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.

KIZINI ARAYIP HABER VERDİ

Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

"NEDEN ÖLDÜRDÜM BİLMİYORUM"

Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.

KATİL ZANLISININ SORGUSU SÜRÜYOR

Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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