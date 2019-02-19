Çanakkale'de akşam saatlerinde meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Çanakkale Biga olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Deprem yerin 10.7 km derinliğinde saat 22.48'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinde 4.1'lik depremin ardından saat 22.53'te 1.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği görülüyor.

SON DEPREMLER

İşte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.02.19 22:55:02 36.8222 28.0340 9.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 22:53:57 40.3835 27.1488 9.2 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.19 22:48:42 40.3902 27.1518 10.7 -.- 4.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.19 21:39:42 37.5528 35.5977 6.5 -.- 2.8 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.02.19 19:42:33 38.8300 25.5633 2.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.02.19 19:39:40 38.9742 26.0398 5.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.02.19 19:33:20 36.8473 28.0353 6.7 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 19:30:41 36.8942 28.0640 12.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 17:54:11 36.9305 27.3252 16.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 16:25:52 37.1805 27.8848 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.19 16:18:23 37.3080 35.0288 0.0 -.- 1.2 -.- NERGIZLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel 2019.02.19 16:15:13 36.8548 28.0685 17.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 15:55:40 36.8372 28.0423 8.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 15:48:37 38.1078 37.3328 1.7 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.02.19 15:29:17 40.6522 29.3053 0.0 -.- 0.9 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel 2019.02.19 14:05:01 36.8598 28.0473 10.5 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 13:59:09 41.2308 43.6137 13.6 -.- 3.0 2.8 TURKIYE-GURCISTAN-ERMENISTAN SINIRI İlksel 2019.02.19 13:43:48 43.3777 35.0487 59.3 -.- 3.2 2.8 KARADENIZ İlksel 2019.02.19 13:23:34 38.7608 38.1402 4.2 -.- 2.0 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.02.19 12:39:05 37.2618 28.1875 0.0 -.- 2.1 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.02.19 12:35:49 38.2288 41.0170 7.2 -.- 2.1 -.- ORMANDISI-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.02.19 11:52:57 37.1485 38.8230 0.0 -.- 1.8 -.- YENICE-(SANLIURFA) İlksel 2019.02.19 11:49:40 37.2148 27.8593 0.0 -.- 1.8 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.19 11:46:26 38.7257 43.2107 16.3 -.- 1.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel 2019.02.19 11:10:02 36.8717 28.0582 10.3 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 11:04:34 39.6692 29.4282 0.0 -.- 1.5 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.02.19 10:56:56 38.7695 43.3715 18.8 -.- 2.0 -.- TABANLI-(VAN) İlksel 2019.02.19 10:47:13 36.8435 28.0525 14.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 10:42:53 36.8758 28.0552 8.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.19 10:08:49 42.1830 34.3415 7.1 -.- 2.5 -.- CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ) İlksel